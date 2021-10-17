رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف: الرئيس مهتم بالمرأة منذ توليه قيادة البلاد

كتب ـ على عبد الرحمن

وجهت المهندسة نهاد حتاتة، رئيس الإدارة المركزية بمكتب وزير الاوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأوضحت نهاد حتاتة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالمرأة منذ توليه قيادة البلاد، مؤكدة أن هذا التكريم حلم لم أكن أتوقعه في حياتي، معتبرة التكريم أفضل جزاء لما قدمته طوال سنين خدمتها بوزارة الأوقاف.

ووجهت رئيس الإدارة المركزية بمكتب وزير الأوقاف ، رسالة إلى المرأة بالتوفيق بين العمل ودورها كأم وزوجة والاهتمام بتربية أبنائها تربية حسنة تجني ثمارها فيما بعد.