الشيخ جابر طايع بعد تكريمه: الدولة لا تنسى من يعمل بجد وإخلاص فى خدمة الوطن

كتب ــ على عبد الرحمن

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الدينى بوزارة الأوقاف السابق، إن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين يعملون بإخلاص وجد واجتهاد حتى ولو خرجوا على المعاش.

وأضاف طايع لـ "اليوم السابع"، عقب تكريمه في احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف، :"أعتقد أن تكريمى اليوم وبعد خروجى على المعاش من عملى في الوزارة إن دل فإنما يدل على الشفافية والنزاهة التي تتمتع بها الدولة ووزارة الأوقاف، كما أن تكريم الدولة لأبنائها يؤكد أهمية الإخلاص في العمل وأن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين البررة الذين ضحوا بأوقاتهم من أجل عملهم".

"اليوم السابع" ينشر في السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى السابق بالأوقاف، بعد تكريمه فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف اليوم:

1. ولد الشيخ جابر طايع في محافظة الأقصر جنوب مصر

2. حصل الشيخ جابر طايع على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر

3. عُين الشيخ جابر طايع إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف بعد تخرجه في جامعة الأزهر

4. حصل على الماجستير بتقدير جيد جدًا في رسالته "أسانيد الأحاديث الواردة في الرهن والكفالة والحوالة وأثرها في المعاملات".

5. في عام 2015 صدر قرار بندب الشيخ جابر طايع للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف لشؤون الوجه القبلي.

6. ترقى طايع في المناصب القيادية حتى تولى منصب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

7. فى 30 يونيو 2020 أصدر وزير الأوقاف قرارًا بتجديد تعيين الشيخ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف.

8. في 18 يوليه 2021 أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش.

9. قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعيين الشيخ جابر طايع خطيبا بالمكافأة لمسجد السلطان حسن بعد بلوغه سن المعاش

10. للشيخ جابر طايع العديد من الكتب والأبحاث العلمية.