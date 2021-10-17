اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاظمى يدعو نواب البرلمان الجدد إلى إعادة ثقة العراقيين فى العمل السياسى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:16 م
الكاظمى يدعو نواب البرلمان الجدد إلى إعادة ثقة العراقيين فى العمل السياسى رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي
أ ش أ

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وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، رسالة إلى نواب البرلمان الجدد، داعياً إياهم إلى إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي.
 
وقال الكاظمي، - خلال حضوره احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة الأعظمية، اليوم الأحد - إنّ "السياسة أصبحت تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز، والكذب، والتدليس، والصراع، وخداع الناس"، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز".
 
وشدد الكاظمي، "اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد"، مشيرا إلى أنّ "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية".
 
ودعا رئيس الوزراء العراقي، النواب الجدد إلى استحضار "القيم الدينية العالية، ليكون منهج نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) في رعاية الناس والعدل والصدق والأمانة حاضراً في ضمائرهم وهم يؤدون القسم كنواب جدد".
 
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن “الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بـ ”كورونا"، وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكننا تجاوزناها"، شددا "نحن أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية، أو الشخصية؛ للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء".
 
 

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