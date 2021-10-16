5 فواكه تساعد فى تفادى المشاكل الصحية الناتجة عن نقص التغذية

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يتم إهمال الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة مما يؤدي إلى العديد من أوجه القصور الغذائية، ونادرا ما يتم التعرف على هذه النواقص حتى ينخفض ​​مستواها بشكل كبير جدا ويترتب عليها بعض المشاكل الصحية، لذلك يجب على الجميع مراقبة مدخولهم الغذائي لمنع أى نقص فى التغذية والإصابة بالأمراض المرتبطة به، فمن المهم استهلاك بعض أنواع الفاكهة بشكل يومى لإضافة لمسة صحية إلى نظامك الغذائي اليومي، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلي.. 5 فواكه شائعة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي للوقاية من نقص التغذية:



البرتقال

ارتفعت شعبية البرتقال بسرعة في العام الماضي منذ تفشى فيروس كورونا فى العالم كله، نظرًا لأنه غنى بفيتامين سى المفيد لتعزيز نظام المناعة لمكافحة الأمراض المختلفة، وكذلك يحتوى على حمض الفوليك، فالبرتقال يقدم جرعة مثالية من التغذية اليومية.



البرتقال

الرمان

الرمان غنى بفيتامينات C و A و E، ولذلك فهو يوفر لك جرعة متكاملة من الفيتامينات، حيث يساعد الرمان في زيادة مستويات الحديد لديك لذلك فهى مرشحة بقوة لمكافحة فقر الدم.



الرمان

الموز



الموز هو أكثر الأطعمة ملائمة لتناولها، فيمكنك العثور على الموز في أي مكان ولديه القدرة على إشباع جوعك على الفور، وهو مثالي أيضًا للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

يُصنف الموز على نطاق واسع من الأطعمة الخارقة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك بما يساعد في الحفاظ على مستوى صحي للجلوكوز في الدم.

التفاح



تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب! الحقيقة صحيحة حتى الآن، حيث يعتبر التفاح مصدرًا غنى بالحديد ويمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين المنخفضة لديك، كما أن التفاح ضروري لمن يعانون من فقر الدم ومناسب أيضًا لمرضى السكرى لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر الطبيعي.

الفراولة



الفراولة غنية بالحديد وفيتامين سى الذي يساعد أيضًا في امتصاص الحديد بشكل جيد، لذلك فإن تناولها يحقق لك اقصى فائدة ويحميك من فقر الدم.