اليوم السابع
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الخميس، 09 سبتمبر 2021 05:40 م
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تعرف على الفحوصات اللازمة للكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص التغذية

الخميس، 09 سبتمبر 2021 04:00 م
تعرف على الفحوصات اللازمة للكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص التغذية فحوصات للكشف عن فقر الدم
كتبت مروة هريدى

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فقر الدم "الانيميا" هو الحالة التي ينخفض ​​فيها مستوى الهيموجلوبين (Hb) في خلايا الدم الحمراء (RBC)، والتي تعمل عن طريق نقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة، بينما يمكن أن يحدث فقر الدم بسبب مجموعة متنوعة من الحالات بما في ذلك الأمراض المزمنة المصاحبة مثل أمراض القلب والكلى والتهاب المفاصل، والتهاب الأمعاء وما إلى ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب نقص التغذية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

 

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أعراض فقر الدم الناجم عن نقص التغذية:

- الشعور بالتعب والضعف العام

- ضعف الذاكرة

- ضيق في التنفس وخفقان فى القلب

- جلد شاحب

- تساقط الشعر وتقصف الأظافر

- وخز وتنميل في اليدين والقدمين

- تقرحات فوق اللسان أو حول الشفتين

- الشعور بالدوار والصداع

 

انيميا
انيميا

 

كيف يتم تشخيص فقر الدم ؟

عادة ما يكون فحص الدم الكامل "تحليل صورة الدم" المعروب باسم (CBC) الخطوة الأولى والأكثر أهمية لتشخيص تشوهات كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، كما يوفر معلومات إضافية للمساعدة في التمييز بين أنواع النقص المختلفة من خلال معلمات مثل حجم كرات الدم الحمراء وحجمها ولونها وشكلها ورقمها، كما تساعد خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية في توفير معلومات إضافية قد تشير إلى مرض دموي.

- فحوصات مصل الحديد متضمنة مستويات الحديد، الفيريتين، السعة الكلية لارتباط الحديد ونسبة التشبع

- فحص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

- اختبارات البراز لاكتشاف الدم الخفي أو الطفيليات.

- خيارات تشخيصية متقدمة مثل التنظير الداخلي وتنظير القولون للكشف عن مصادر فقدان الدم في الجهاز الهضمي.

- فحوصات التصوير أو الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الأورام الليفية أو الأسباب الأخرى لنزيف الحيض الغزير لدى النساء.


صورة دم كاملة

فحص الدم

فقر الدم

سوء التغذية

الاورام الخبيثة

تنظير المعدة

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