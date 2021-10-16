محافظ كفرالشيخ يوافق على النزول بسن القبول في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022/2021، لثلاث سنوات ونصف، حيث تقدم 17742 طفلا بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، بالمستوى الأول والثانى مابين سن "ثلاث سنوات ونصف" الى "ست سنوات إلا يوم" ، وتم قبول 9782 طفلا، وبعد تسكين الأطفال تبين وجود أماكن بجميع الإدارات التعليمية.

واوضح المتحدث الرسمى للمحافظة، أنه جاء ذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 38 بتاريخ 21/5/2007 بشأن رياض الأطفال، "أن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الاطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف".

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل الطفل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.