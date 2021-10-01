اليوم السابع
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5 بذور هتمد جسمك بالطاقة والفيتامينات.. اعرفها فى اليوم العالمى للنباتيين

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:00 م
5 بذور هتمد جسمك بالطاقة والفيتامينات.. اعرفها فى اليوم العالمى للنباتيين بذور الكتان
كتبت هند عادل

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يتم الاحتفال بيوم 1 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للنباتيين في جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي حول فوائد تناول الأطعمة النباتية، وارتبط اتباع نظام غذائي نباتي بالعديد من الفوائد الصحية مثل زيادة التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتحكم الفعال في الوزن علاوة على ذلك، يمكن أن يكون تناول نظام غذائي نباتي طريقة معيشية صديقة للبيئة ومستدامة لأنه يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون، وفقا لتقرير لموقع time now news.

فيما يلي بعض البذور التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي:
 

بذور اليقطين:
 

بذور اليقطين النيئة أو المحمصة وتناولها كوجبة خفيفة صحية مصدر غني للسيلينيوم والألياف والدهون الصحية والبروتين، يمكن أن تساعد بذور اليقطين في تعزيز صحة القلب والمثانة.

بذور الشيا:
 

بذور الشيا مصدر غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وأوميجا 3 والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، كل ما عليك فعله هو نقع بعض بذور الشيا طوال الليل واستخدامها في التحضير والطعام والوجبات والحلويات.

بذور عباد الشمس:
 

تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا جيدًا للألياف والحديد والكالسيوم والبروتين وفيتامين C ، ويمكنها أن تضيء صحتك تمامًا مثل كيف يعمل عباد الشمس على تحسين الحالة المزاجية والمناطق المحيطة بها، من السهل تناولها كوجبة خفيفة ، يمكنك إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي في السلطات أو دقيق الشوفان أو الحلويات.

بذور الكتان:
 

تعتبر بذور الكتان جزءًا من الأنظمة الغذائية للناس في جميع أنحاء العالم، الفوائد الصحية لهذا النوع من البذور معترف بها على نطاق واسع لأنها مصدر غني بالألياف الغذائية والبروتين وأوميجا 3، كما أنه يحتوي على مادة الليجنان المعروفة بكونها مضادة للسرطان وصحة العظام ومفيدة للقلب.

بذور السمسم:
 

هذه البذور صحية للغاية وهي مصدر غني بالألياف وفيتامينات ب والكالسيوم إذا كنت تبحث عن أطعمة يمكن أن تعزز صحة عظامك، فقد حان الوقت لإضافة بذور السمسم إلى نظامك الغذائي، علاوة على ذلك، يمكن لبذور السمسم أيضًا تحسين صحة شعرك وبشرتك.

 


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نظام غذائى للنباتيين

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