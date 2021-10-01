وزيرة الداخلية الايطالية: الهجرة قضية هيكلية وليست ظرفية

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وصفت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزى ظاهرة تدفق المهاجرين نحو شواطئ بلادها الجنوبية بأنها قضية "هيكلية وليست ظرفية"، بعد أن شهدت البلاد زيادة فى التدفقات بوصول 45 ألف مهاجر العام الحالي، بينما كان الإجمالى 34 ألفًا مهاجر فى نهاية العام الماضي.

وذكرت الخدمة العربية لشبكة الأنباء الإيطالية أن تصريحات الوزيرة جاءت بعد اعلان زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، الذى طالما انتقد سياستها فى إدارة ملف الهجرة، أنه بوسعه تقديم بعض النصائح تتعلق بحل قضية الهجرة خلال لقاء مرتقب بينهما.

وقال سالفينى - فى تصريحات على هامش تجمع انتخابي؛ استعدادًا لاجراء انتخابات إدارية قريباً - إنه تواصل مع الوزيرة والتى وافقت أخيرًا بعد مرور أشهر على لقائه.

وأردف: "لا يمكننا تحمل تدفق الآلاف من المهاجرين، الذين وصل عددهم إلى 45 ألفًا، إلا أنه أكد أنه بوسعه تقديم بعض النصائح المتعلقة بحل تلك المشكلة، بصفته وزير داخلية سابق فى حكومة جوزيبى كونتى الأولى".