اليوم السابع
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هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:48 م
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية، والذي يهدف إلي ضمان مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بمصر من خلال رفع مواصفات الجودة للمواد القياسية المطلوبة لتحليل العينات الرقابية وتوفير مصادر متعددة لها، وعلى رأسها المنتجة بالمعامل الخدمية بالجامعات ومراكز البحوث المصرية؛ بما يضمن سرعة إجراء التحاليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة بالسوق المصري، ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، وكذلك ترشيد استخدام موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات الأجنبية.
 
وتقوم هيئة الدواء المصرية بمنح شهادة اعتماد المواد القياسية، وقيدها بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بعد التأكد من جودتها بإجراء تقييم و تحليل لتلك المواد، مع التحقق المستمر من جودتها بعد الاعتماد.
 
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية  على تطوير آليات العمل الرقابي، ودعم سياسات الهيئة لأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة و مواكبة النظم العالمية في مراقبة الجودة على الأدوية، وما يستلزم ذلك من تطبيق معايير إضافية؛ لضمان أمان وجودة وفاعلية  المستحضرات الصيدلية.
 

هيئة الدواء

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تصنيع الدواء فى مصر

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