ما هو سرطان عنق الرحم وما أعراضه وطرق التشخيص؟

كتبت مروة هريدى

عندما تكون شابًا وتتمتع بصحة جيدة، فمن المحتمل أن يكون السرطان هو المرض الأخير الذي قد يخطر ببالك، وقد تعتبر نفسك محصنًا من هذا المرض وتهمل أيضًا الخضوع للفحوصات المنتظمة للاطمئنان على صحتك، وهو خطأ عام ترتكبه معظم النساء، بصرف النظر عن عمرك وتاريخ عائلتك، يجب أن يكون تشخيصك بنمو غير طبيعي للخلايا لبعض أنواع السرطانات الشائعة على قائمة أولوياتك، وبالنسبة للنساء فإن هناك أنواع سرطانات شائعة تصيب عنق الرحم أو سرطان الثدي، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هو سرطان عنق الرحم ؟



يحدث سرطان عنق الرحم في الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل، وهناك سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري هي المسئولة عن التسبب في هذا السرطان.

لماذا يسمى سرطان عنق الرحم بالقاتل الصامت؟



هناك العديد من الأسباب وراء تسمية سرطان عنق الرحم بالقاتل الصامت بين النساء، والأهم من ذلك كله أن الحالة لا تظهر عليها أي أعراض حتى وصولها إلى مرحلة متقدمة، ولكنه في الوقت ذاته يتطور ببطء وهو ما يمنحك وقت كافى للحصول على العلاج المناسب لوقف تطور المرض.

ما هي الأعراض التي تشير لإصابتك بسرطان عنق الرحم؟



لا يمكن لأى سيدة اتخاذ الإجراء المناسب إلا إذا كانت مدركة جيدًا للأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحم، وفيما يلي بعض العلامات الشائعة لهذا المرض يجب أن تكونِ على دراية بها.

نزيف مهبلي غير طبيعي



النزيف المهبلي غير الطبيعي هو أحد أكثر العلامات شيوعًا على الإصابة بسرطان عنق الرحم، عندما تبدأ الخلايا السرطانية بالانتشار إلى الأنسجة المحيطة بالرحم، قد تعاني المرأة من نزيف غير منتظم.

النزيف غير الطبيعي هو أيضًا علامة على اضطرابات الجهاز التناسلي الأخرى مثل متلازمة تكيس المبايض وعدم التوازن الهرموني، لذلك من المهم عدم الاستخفاف بهذه العلامة والخضوع لفحص طبى للكشف عن سبب هذا النزيف، وقد يصحب النزيف غير الطبيعي الناجم عن سرطان عنق الرحم، في الغالب الشعور بالتعب والدوخة.

إفرازات عنق الرحم

عندما تعاني من سرطان عنق الرحم، تكون الإفرازات عادة كريهة الرائحة وذات لون وردي أو بني أو دموي، وفي بعض الأحيان قد تحتوي أيضًا على أجزاء من أنسجة الخلية السرطانية.



الام الحوض

آلام الحوض



تعاني النساء في حالة الإصابة بسرطان عنق الرحم من آلام أسفل الظهر من وقت لآخر، وإذا استمر الألم فهذا قد يدل على أن السرطان في مراحله المتقدمة وانتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ماعلاقة فقدان الوزن بالاصابة بسرطان عنق الرحم؟



يؤدي سرطان عنق الرحم أيضًا إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر، إذا كنتِ لا تتبعِ أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، فلابد من الخضوع للفحص لمعرفة السبب وراء فقدان الوزن، وهناك علامات أخرى مرتبطة بالجهاز الهضمى قد تدل على الإصابة بهذا المرض، مثل انتفاخ البطن، وعسر الهضم، وتغيير عادة الأمعاء.



الام الظهر

ما هي الفحوصات اللازمة للكشف عن سرطان عنق الرحم ؟



أفضل طريقة لاكتشاف سرطان عنق الرحم مبكرًا هى إجراء اختبارات وفحوصات منتظمة، وتشمل اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم، ويمكن إجراء هذه الاختبارات بمفردها أو في نفس الوقت (يسمى الاختبار المشترك).