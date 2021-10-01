اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:11 ص
أكرم القصاص
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فى رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون.. إنفوجراف

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:00 ص
فى رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون.. إنفوجراف علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون

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يعنى فقدان الوزن الصحي خسارة الدهون الزائدة من الجسم وبناء كتلة العضلات، ولكن رحلة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أكثر تعقيدًا من مجرد تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة، خاصة إذا كنت تفقد العضلات وليست الدهون، وهذا قد يسببه اتباع نظام غذائى قاسٍ أو جدول تمرين غير صحيح لإنقاص الوزن.
 
وليس من الصعب تحديد ما إذا كنت تفقد الدهون أو كتلة العضلات، ولكن بمجرد تحديد العلامات، يمكنك بسهولة إجراء تغييرات في نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال، خاصة إذا اكتشفت أنك تفقد العضلات، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز العلامات التى تدل على أنك تفقد كتلة العضلات وليس الدهون:
 
فى رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون..إنفوجراف
فى رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون

 


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النظام الغذائى

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