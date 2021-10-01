"حرب الفضاء" تشتعل بين جيف بيزوس وإيلون ماسك بسبب ناسا.. اعرف القصة

كتبت: نهال أبو السعود

تحدث إيلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس لأبحاث الفضاء عن الدعوى القضائية التي رفعها جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة بلو اوريجن ضد وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" بعد فوز شركة ماسك بعقد مع ناسا ابريل الماضي.

وقال ماسك للصحفيين في مؤتمر "كود": "لا يمكنك الوصول للقمر عن طريق رفع القضايا مهما كانت جودة محاميك" في إشارة الى شركة بلو اوريجن وجيف بيزوس، وقال إنه "لم يتحدث شفهيًا" إلى بيزوس بشأن المعارك القانونية ، لكنه أرسل "تغريدات فرعية ، إذا صح التعبير".

احتدم سباق الفضاء بين المليارديرات عندما رفعت شركة Blue Origin دعوى قضائية ضد وكالة ناسا في أغسطس بعد فوز SpaceX بعقد "القمر" لبناء مركبة فضائية لإعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

ردت أمازون على تصريحات موسك، قائلة إن ماسك وشركاته لديهم تاريخهم الخاص في مقاضاة الحكومة الأمريكية، وقالت أمازون في بيان لشبكة CNBC: "من الصعب التوفيق بين سجلهم التاريخي وموقفهم الأخير من قيام الآخرين برفع دعاوى مماثلة".

من جانبها توقفت وكالة ناسا عن العمل مع سبيس إكس بينما تنتظر قرار الدعوى ، والذي من المتوقع أن يأتي في أوائل نوفمبر.