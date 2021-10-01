اليوم السابع
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بدء صيانة كوبرى الجيزة المعدنى والفواصل العرضية بمحور 15 مايو

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:47 م
بدء صيانة كوبرى الجيزة المعدنى والفواصل العرضية بمحور 15 مايو أعمال تطوير كوبرى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة أعمال وضع طبقة الإيبوكسي بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية بمسار الكوبري وحفاظا علي سلامه المواطنين خاصه مع بدء دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار وما تحدثه من تأثير لطبقه الطريق.
 
كما بدأت محافظة الجيزة في أعمال صيانة الفصول العرضية بكوبري 15 مايو في اطار الخطه الدورية التي تنفذها المحافظة لصيانة الفواصل العرضية بالكباري لتيسير الحركة المرورية وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة. 
 
وكانت محافظه الجيزة أعلنت عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق 1 حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الجمعة حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد القادم علي أن تكون الأعمال على مدار " 24 " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
 

الجيزة

المرور

مرور الجيزة

كوبري الجيزة المعدني

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