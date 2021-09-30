اليوم السابع
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غلق جزئى لمنازل كوبرى 15 مايو 3 أيام بنطاق الجيزة لصيانة الفواصل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:39 م
غلق جزئى لمنازل كوبرى 15 مايو 3 أيام بنطاق الجيزة لصيانة الفواصل إصلاحات الكوبرى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية بكوبرى 15 مايو نطاق المحافظة حيث ستقوم الشركة المنفذة بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى ( ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
 
ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3 ) أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح غدا الجمعه حتى الساعة الخامسة صباحا يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر دون تعطيل حركة المرور .
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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