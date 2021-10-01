اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"إعمال العقل فى فهم النص".. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:00 ص
"إعمال العقل فى فهم النص".. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة.
 
وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطة على 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للصلاة داخل المساجد.
 
وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بأداء خطبة الجمعة اليوم، والتى سينقلها التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية من المسجد الأحمدى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمناسبة عيدها القومي.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1443هـ – أكتوبر 2021م على النحو التالى:
 
الجمعة الأولى 24 صفر1443هـ 1/ 10/ 2021م ، وموضوع الخطبة "إعمال العقل في فهم النص "الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا".
 الجمعة الثانية 2 ربيع الأول 1443هـ 8/ 10/ 2021م، وموضوع الخطبة "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام.
 الجمعة الثالثة 9 ربيع الأول 1443هـ 15/ 10/ 2021م "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته".
 الجمعة الرابعة 16 ربيع الأول 1443هـ 22/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا.
 الجمعة الخامسة 23 ربيع الأول 1443هـ 29/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.
 
 
WhatsApp Image 2021-09-30 at 2.13.12 PM
 

WhatsApp Image 2021-09-30 at 2.13.11 PM (1)
 

WhatsApp Image 2021-09-30 at 2.13.11 PM
 

خطبة الجمعة

إعمال العقل في فهم النص

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"المواساة فى القرآن الكريم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 02:00 ص

تزامناً مع اليوم الوطنى الـ91.. مساجد السعودية توحد خطبة الجمعة

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 04:20 م

"حق الوطن والمشاركة فى بنائه".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 02:00 ص

وكيل الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة لـ9 لغات لتصل إلى الجميع

الأحد، 12 سبتمبر 2021 09:01 م

"الأوقاف" تفتتح 7 مساجد جديدة اليوم.. و"قيمة الاحترام" موضوع خطبة الجمعة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 04:00 ص

"قيمة الاحترام".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:00 ص

"السلام مع النفس والكون".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة