الأوقاف: صدور كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها" مترجما للغة الإنجليزية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف أنه صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الإنجليزية، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يفند كثيرًا من أباطيل وضلالات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويقدم تصحيحًا لمفاهيمهم المنحرفة والخاطئة، ويناقش بالحجة والبرهان قضايا : التكفير، والحاكمية، والجزية، واستباحة الدماء، ومحاولات هدم الدولة، وأدلجة العلماء والمثقفين، وغير ذلك من القضايا الوطنية .

وأضافت الوزارة: "كما يؤكد على مشروعية الدولة، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، ويبين أن الإرهابيين لا دين لهم ولا خلق ولا قيم، ولا عهد لهم ولا ذمة، فقد انسلخوا من كل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والإنسانية والآدمية وصاروا مسخًا آخرَ لا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية، مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهتهم واقتلاع الإرهاب الغاشم من جذوره، وتخليص الإنسانية جمعاء من شروره وآثامه".