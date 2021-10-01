أسعار العملات اليوم الجمعة 1-10-2021

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 1-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية.

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