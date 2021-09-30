أسعار العملات اليوم الخميس 30-9-2021 بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-9-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع.

كما انخفض أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 20.99 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.12 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​