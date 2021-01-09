نهاية السلعوة بعزبة حنضل..أهالي إسنا يقتلون الحيوان المفترس بعد إصابته أطفالا

الأقصر – أحمد مرعى

تخلص أهالى منطقة عزبة حنضل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، من "سلعوة"، وهي حيوان مفترس يشبه الكلاب هبط من منطقة جبلية قريبة من العزبة وهاجم بعض الأطفال، وقام رجال الطب البيطرى بالتخلص منه وإعدامه بطريقة صحية، وجارى تمشيط المنطقة لحماية المواطنين من أي هجمات من تلك الحيوانات.

البداية كانت بتلقى الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة الطب البيطرى بمدينة إسنا جنوب المحافظة، إخطاراً من الأهالى يفيد بتمكنهم من التخلص من حيوان مفترس بعد هجومه على المواطنين وإصابة بعض الأطفال بالمدينة، وعلى الفور توجه فريق من الإدارة البيطرية لمكان الحيوان بعد التخلص منه.

وقال الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة الطب البيطرى بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تبين أن الحيوان المفترس نوع من أنواع الضباع وهو شبيه بالكلاب ويطلق عليه "السلعوة" وهو من الحيوانات الجبلية، وتبين أنه ذكر ويبلغ من العمر 3 سنوات، وتم قتله عن طريق الأهالى بعزبه حنضل، وتم التخلص منه بطرق صحية سليمة عن طريق الحرق والدفن، وتقرر أن يتم تمشيط المكان بعمل لجنة إعدام للكلاب الضالة من محيط المنطقة خلال الأيام المقبلة وذلك لحماية المواطنين من أية هجمات مقبلة.

تشهد مدينة إسنا بالأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروع تجديد وتطوير كورنيش النيل لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمتابعة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع الإدارة الهندسية بالمركز الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك ضمن خطة تجديد وتطوير كورنيش إسنا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.