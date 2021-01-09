محمد سلامة.. رسام بنى سويف يبدع فى رسوم البورتريه بالألوان الخشبية.. صور

شارك القارئ محمد سلامة المقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، بمجموعة من الرسومات لأشكال طبيعية وجمالية ومجموعة لصور مرسومة تشبه الصور الحقيقة بشكل كبير لمجموعة من المشاهير من الرياضين والفنانين.
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية
تابع القارئ فى رسالته «برسم الأشخاص والشخصيات العامة وبكون حريص جدا عند اختيار موضوعاتي والأشخاص الذين لهم محتوى مميز وتأثير ايجابي على المجتمع، وأجد ذلك في ردود الناس بالاعجاب منها للرسم ومدى الاتقان ومن جانب آخر لاختيار الموضوع أو الشخصية مما يحفزني أكثر لما هو قادم".
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (4)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (5)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (6)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (1)
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة