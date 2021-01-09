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محمد سلامة.. رسام بنى سويف يبدع فى رسوم البورتريه بالألوان الخشبية.. صور

السبت، 09 يناير 2021 11:48 ص
محمد سلامة.. رسام بنى سويف يبدع فى رسوم البورتريه بالألوان الخشبية.. صور صورة مرسومة لمؤمن زكريا
كتب - محمود أحمد عطا

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شارك القارئ  محمد سلامة المقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، بمجموعة من الرسومات لأشكال طبيعية وجمالية ومجموعة لصور مرسومة تشبه الصور الحقيقة بشكل كبير لمجموعة من المشاهير من الرياضين والفنانين.
 
 
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (2)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية
 
 
تابع القارئ فى رسالته «برسم الأشخاص والشخصيات  العامة وبكون حريص جدا عند اختيار موضوعاتي والأشخاص الذين لهم محتوى مميز وتأثير ايجابي على المجتمع، وأجد ذلك في ردود الناس بالاعجاب منها للرسم ومدى الاتقان ومن جانب آخر لاختيار الموضوع أو الشخصية مما يحفزني أكثر لما هو قادم".
 
 
 

رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (3)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية 
 
وأوضح القارئ فى رسالته، أنه يسعى إلى تطوير نفسه فى موهبة الرسم بأدوات مختلفة ولوحات فنية تملأ جنبات المكان، مختلفة الألوان والأشكال رسمت بحب وإتقان كأنها معرض فنى ثابت يجذب انتباه الزائرين باستخدام الرصاص والفحم والجاف وتوجهت لاتقان الالوان الخشبيه وخصوصا (الفابر كاسل)، ليكشف أسرار هذا المكان وتعكس طبيعته عمل صاحبه، ففى غرفة بمنزله يتواجد رسام عشق اللوحة والقلم منذ سنوات ووهب وقته بين هذه اللوحات ليميزه عن فنانى المحافظة.
 
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (4)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (4)

رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (5)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (5)

رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (6)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (6)

رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (1)
رسوم البورتريه بالالوان الخشبية (1)
 
 
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الرسم

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صحافة

الرسومات

مركز ببا

بنى سويف

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