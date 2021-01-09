اليوم السابع
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القضاء الأمريكى يكشف وجود سيارة محملة بـ11 قنبلة وبندقية ومسدس بمحاذاة الكونجرس

السبت، 09 يناير 2021 03:19 م
القضاء الأمريكى يكشف وجود سيارة محملة بـ11 قنبلة وبندقية ومسدس بمحاذاة الكونجرس اقتحام الكونجرس
كتب محمد جمال

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قال الادعاء العام الفيدرالى فى الولايات المتحدة إن رجلا من ألاباما، أوقَف طيلة ساعات سيارة معبَّأة بـ 11 قنبلة تقليدية الصنع وبندقية ومسدس على مقربة من الكونجرس قبل الانتباه له، وأضافت الهيئة القضائية ذاتها أن عناصر الأمن عثروا على رجل آخر بمحاذاة الكونجرس بواشنطن بحوزته بندقية ومئات الخراطيش مصرحا بنيته قتل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية والخصمة الشرسة للرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب، بحسب"روسيا اليوم".

وساق الادعاء العام الفيدرالى مثل هذه العينات، التي كشف عنها للإعلام الأمريكى، من ضمن وقائع أخرى عديدة بحسبه، لتأكيد أن تسخير عناصر مسلحة لدعم عملية اقتحام مقر الكونجرس من طرف الموالين لدونالد ترامب حقيقة وليست مجرد أقاويل. وأكدت هذه الهيئة القضائية أنها ستكشف المزيد كلما تقدمت التحقيقات المعمقة والواسعة النطاق في قضية اقتحام مقر الكونجرس من طرف المئات من أنصار دونالد ترامب قبل أيام.

وكانت  وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الجمعة توجيهها اتهامات لـ 13 شخصا على ارتباط بأحداث اقتحام الكونجرس، من بينهم مُشرِّع من فرجينيا الغربية وآخر اقتحم مكتب نانسي بيلوسي وجلس في مكتبها ملتقطا صورا لنفسه.

لكل هذا، يتساءل الرأي العام الأمريكي والدولي إن كانت هذه الأحداث ستؤول إلى توجيه اتهامات للرئيس ترامب ذاته ومحاكمته بداعي أنه هو من دعا أنصاره إلى الذهاب إلى مقر الكونجرس، مثلما تتصاعد أصوات بعض السياسيين والمشرعين الداعين إلى محاسبته، في وقت تُتداول فيه معلومات عن تفكيره في إصدار مرسوم بالعفو عن نفسه في سابقة لم يشهدها تاريخ الولايات المتحدة السياسي.


اقتحام الكونجرس

الكونجرس الأمريكى

أمريكا

الولايات المتحدة

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