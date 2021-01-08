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الجمعة، 08 يناير 2021 05:00 م
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محافظ كفر الشيخ يتابع توفير إسطوانات الغاز.. وخطباء المساجد يتبنون حمله تبرع لمصابى كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 04:25 م
محافظ كفر الشيخ يتابع توفير إسطوانات الغاز.. وخطباء المساجد يتبنون حمله تبرع لمصابى كورونا محافظ كفر الشيخ _ اللواء جمال نور الدين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توفير إسطوانات الأكسجين، بمستشفيات العزل بمدن المحافظة، وأعمال توريد الإسطوانات للمستشفيات 3 مرات يومياً، بالإصافة لتعبئة تنكات الأكسجين بالمستشفيات، وإطمأن محافظ كفر الشيخ، على توفير الأكسجين بالمستشفيات.

وعلى جانب آخر ناشد الشيخ محمد عابدين البهلول، خطيب مسجد الأستاد، الأهالي بالتبرع لشراء إسطوانات أكسجين، وإستجاب عدد من المصلين ومرتادي المسجد للتبرع.

وإقترح عدد من المواطنين الإعلان عن التبرع من قِبل مديري المستشفيات، و يكون التبرع في صندوق زجاجي مغلق ويفتح بمحضر في الشؤون الإجتماعية.

 

 


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