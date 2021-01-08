حملات لضبط مستغلى أزمة كورونا ببيع أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشن مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لضبط مستغلى الظروف التى تمر بها البلاد لمحاولتهم الاستيلاء على أسطوانات الأكسجين وبيعها فى السوق السوداء، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بإشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، ووجه مدير الأمن بتكثيف الحملات والرقابة، لضبط المخالفين.

وآخر الحملات تمكن مباحث التموين من ضبط 670 أسطوانة أكسجين مُعبئة بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء بحوزة تاجرى خردة مقيمان بالرياض بالاتجار غير المشروع فى أسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الأسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك (صاحب مصنع تعبئة أسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع وبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ضوء مواجهة فيروس "كورونا".