توفير أسطوانات أكسجين احتياطية لمستشفيتين مطوبس وقلين بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

وفر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أسطوانات الأكسجين لمستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى قلين المركزى، وتابع على سلامة، رئيس مركز مدينة قلين، وصول الأكسجين إلى مستشفى قلين المركزى، مؤكداً أن عملية ضخ الأكسجين إلى الخزان الرئيسى مستمر بصفة يومية فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما تابع جمال فهمى محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول أسطوانات الأكسجين الاحتياطية، والتى وفرها محافظ كفر الشيخ، بالإضافة لتعبئة تانكات الأكسجين بالمستشفى ليصبح الاحتياطى الموجود 97 أنبوبة أكسجين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.