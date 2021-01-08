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"العدل الأمريكية": هناك مخاوف على الأمن القومى بعد سرقة مستندات من الكونجرس

الجمعة، 08 يناير 2021 12:13 ص
"العدل الأمريكية": هناك مخاوف على الأمن القومى بعد سرقة مستندات من الكونجرس أحداث الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة العدل الأمريكية، أن هناك مخاوف على الأمن القومي بعد سرقة مستندات من مبنى الكونجرس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

 

 

 


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