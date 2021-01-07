جوتيريش يدعو أعضاء مجلس الامن لدعم مؤتمر موارد صندوق السلام 26 يناير الجارى

كتبت - هند المغربي

كشف أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أنه في 26 يناير سيشارك في رئاسة مؤتمر تجديد موارد صندوق بناء السلام. وقال لأعضاء المجلس إنه يعتمد على دعمهم في هذا الوقت الحرج، كما كرر دعوته لمزيد من التمويل لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

وأشار دوجاريك أن الأمين العام خلال مشاركته في جلسه إفتراضية لمجلس الامن تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن حول "تحديات الحفاظ على السلام والأمن في السياقات الهشة".

وقال إنه حتى قبل ظهور الوباء ، كانت النزاعات بالفعل معقدة بشكل متزايد - يغذيها مزيد من الهيكلة الإقليمية ، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول وارتباطاتها بالمصالح الإجرامية والإرهابية. وأشار إلى أنه الآن مع انتشار جائحة كوفيد -19 ، دفع الكثير من الناس إلى براثن الفقر وتضاعفت الاحتياجات الإنسانية ، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.