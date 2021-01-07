بايدن: الديمقراطية هشة والحفاظ عليها يكون بتسليمها للمخلصين وليس سُعاة السلطة

كتب محمد شعلان

عبر الرئيس الامريكى المنتخب جو بايدن، عن حزنه من مشهد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي.

وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "اليوم هو تذكير مؤلم بأن الديمقراطية هشة، يتطلب الحفاظ عليه أشخاصًا ذوى نوايا حسنة، وقادة لديهم الشجاعة للوقوف، ومخلصين ليس للسعى وراء السلطة والمصالح الشخصية بأي ثمن، ولكن للصالح العام".



بايدن على تويتر

وتعليقا على أحداث الشغب فى الكونجرس، قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن ما يجرى هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية، موضحا أن ما جرى هجوم على أبرز رموز القدسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع جو بايدن، خلال خطاب له تعقيبا على الأحداث التى يشهدها الكونجرس، أن ما يجري فوضى ستنتهي إلى تمرد، داعيا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يخرج على التلفزيون ويدعو لإنهاء الفوضى.

وأكمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد، متابعا: أنا مصدوم وحزين، مؤكدا خلال خطاب له، أن المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا، متابعا: رغم كل ما حصل في الكونجرس يبقى هناك تفاؤل وأمل.

وواصل الرئيس الأمريكي المنتخب: يجب أن نتحلى بالعدالة وأن نتحسس طريقنا نحو الأفضل، موضحا أن عمل الكونجرس توقف الآن بسبب ما نشاهده من فوضى.

وأردف جو بايدن، إن التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأمريكية، وأن ما حدث لا يمت للاحتجاج بصلة وأنا مصدوم بشكل كبير لوصول أمريكا إلى هذا الوضع، متابعا: أشعر بالصدمة أن بلدنا الذي هو رمز للديمقراطية وصل إلى هذه المرحلة.

وتابع جو بايدن، "على دونالد ترامب التحلي بالمسؤولية، موضحا أن مشاهد الفوضى لا تعكس أمريكا الحقيقية، ويجب أن تنتهي الآن ومن قاموا بها متطرفون خارجون عن القانون.