إصابة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ بسبب الشبورة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص في 3 حوادث منفصلة بمحافظة كفر الشيخ بسبب الشبورة الكثيفة، التي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية على معظم الطرق ، وخاصة على الطريق الدولي الساحلي وروافد الطريق الدولي والطرق بين المدن والمراكز بالمحافظة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ ،اخطاراً يفيد بوقوع 3 حوادث على عدد من الطرق بالمحافظة، أدى لإصابة 5 أشخاص ، وأدى سقوط سيارة ملاكي في ارض زراعيه على طريق ابشان العلاميه بسبب الشبورة ، لإصابة شخصين، كما انقلبت سيارة أجرة "ميكروباص" في إحدى الترع، أمام قرية الحدود، التابعة لمركز كفر الشيخ، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى العام، وتبين إصابة كل من "سوسن بدير عبد الفتاح"، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و"آية محمد أحمد"، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و تتلقيان العلاج داخل المستشفى،كما انقلبت سيارة نصف نقل ، أمام قرية محلة القصب، التابعة لمركز كفر الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص، تم إجراء الإسعافات اللازمة له في موقع الحادث.