محافظ بنى سويف: 124 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى اليوم

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين حتى اليوم، وصل إلى 124 ألف و 26 طلبا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى يوم 31 مارس القادم،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية،حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال الشهر الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة

كما أكد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، منوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.