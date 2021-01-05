تعليم الوادي الجديد: استلام دفعة من الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مواصلة العمل في استلام الكتب المدرسية الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة حيث تم وصول دفعة جديدة من الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

أكد النيلي، في بيان صحفي، وصول مجموعة من الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية، الإعدادية، والمهنية بالإضافة لكتب الطلاب المكفوفين بطريقة "برايل".

أضاف النيلي، أنه يجري تباعًا توريد جميع الكتب الدراسية إلى مخازن ديوان عام المديرية، ومن ثم نقلها إلى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ليجري توزيعها على المدارس والتي بدورها تتولى تسليمها للطلاب.