بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".
وقال الرئيس الروسي -في اجتماع اليوم الثلاثاء وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة، وتقررن تسمية الصندوق بـ(دائرة الخير).
بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرةالثلاثاء، 05 يناير 2021 05:05 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".
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