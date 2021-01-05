بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".

وقال الرئيس الروسي -في اجتماع اليوم الثلاثاء وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة، وتقررن تسمية الصندوق بـ(دائرة الخير).