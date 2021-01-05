اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:47 م
خالد صلاح
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بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:05 م
بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة، سيطلق عليها تسمية "دائرة الخير".
وقال الرئيس الروسي -في اجتماع اليوم الثلاثاء وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم بما في ذلك الأمراض اليتيمة النادرة، وتقررن تسمية الصندوق بـ(دائرة الخير).


روسيا

فلاديمير بوتين

دائرة الخير

الأمراض النادرة للأطفال

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