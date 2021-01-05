اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرياض بكفر الشيخ و8 قرى تابعة اليوم

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:30 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرياض بكفر الشيخ و8 قرى تابعة اليوم انقطاع مياه - ارشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أعلن مجلس مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساء، لأعمال الصيانة بالخط الرئيسي  أمام قرية موسى عثمان، وستتوقف محطة مياه الحاج عن ضخ المياه لعدد من القرى.

وأكد أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، لـ "اليوم السابع"، أن القرى التى سوف تتأثر بانقطاع مياه الشرب "المثلث، الرغامة، الحصفة، ومخيزن، وطلمبات 7، والرصيف، وفرج الشامي، وعزبة سعد"، مهيباً بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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