اليوم السابع
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أسقف بنى سويف: قداس عيد الميلاد من السادسة إلى التاسعة مساء

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:52 م
أسقف بنى سويف: قداس عيد الميلاد من السادسة إلى التاسعة مساء كنيسة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، عضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، إنه سيشارك بقداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أيا من أفراد الشعب وسيكون القداس اعتبارا من الساعة السادسة والنصف حتى الساعة التاسعة مساء .

وأضاف الأنبا غبريال فى بيان له، أنه سيقام أيضا قداسات في عدد من كنائس الإيبارشية بحيث يقام قداس في كل منطقة بمشاركة كهنة باقى الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب .

وتابع: تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.


بنى سويف

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