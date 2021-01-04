كبير الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لإجراء تحقيق جنائى بشأن مكالمة ترامب المسربة

كتب أحمد عرفة

دعا كبير الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى ديك ديربن، لإجراء تحقيق جنائي بشأن مكالمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المسربة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا "بالعثور" على ما يكفى من الأصوات لإلغاء هزيمته فى الانتخابات فى نقاش دام ساعة على الهاتف، حسبما زعم تقرير.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وبخ ترامب رئيس الانتخابات الجمهورى فى الولاية براد رافينسبيرجر لأنه أثار أسئلة قانونية تتعلق بالانتخابات.

وطوال المكالمة، ورد أن رافينسبيرجر ومسئوليه أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته أن فوز جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلاً ودقيقًا.