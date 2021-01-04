كاتب بحرينى: القمة الخليجية ربما تناقش مسارات موازية فى ملفات ثنائية

كتب مصطفى عنبر

قال الكاتب والمحلل السياسى البحرينى، عبد الله الجنيد، أن القمة الخليجية التى ستعقد غدا بالمملكة العربية السعودية، ربما تناقش مسارات موازية فى ملفات ثنائية.

وأكد الجنيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مستوى المكاشفة سيكون أكبر فى قمة العلا، وقد تطال ملفات مؤجلة.

ونوه الجنيد إلى أن القمة ستعقد بحضور كافة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون، وقد سبق أن أعربت الدول المقاطعة لقطر أن ملف هذه الأزمة هو بيد الرياض، وتم إعادة تأكيد ذلك بعد إعلان الكويت عن التوصل لإطار عام متفق عليه لحل الأزمة القائمة.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الاثنين، أن المنطقة أمام قمة تاريخية فى العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وأضاف: "نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى"، متابعًا: "أمامنا المزيد من العمل ونحن فى الاتجاه الصحيح".