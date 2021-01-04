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باكستان تحيى يوم حق تقرير المصير للكشميرين

الإثنين، 04 يناير 2021 03:08 م
باكستان تحيى يوم حق تقرير المصير للكشميرين كشمير
كتبت: هناء أبو العز

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تحيى سفارة باكستان بالقاهرة اليوم، ذكرى "يوم حق تقرير المصير" للكشميريين.
 
وفى بيان لها قالت السفارة: فى الخامس من يناير عام 1949، تبنت لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان(UNCIP) قرارًا يكرس حق تقرير المصير للشعب الكشميري، وورد في القرار أن مسألة انضمام دولة جامو وكشمير سيتم البت فيها من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة. فى احياء ذكرى القرار، في الخامس من يناير من كل عام ، يتذكر المجتمع الكشميرى فى جميع أنحاء العالم يوم الحق في تقرير المصير.
 
وأضاف البيان، أن الوضع الحالى فى إقليم جامو وكشمير المحتل هو الأسوأ فى التاريخ الحديث حيث حُرم الناس من حقوقهم الأساسية، بما فى ذلك الحق فى الحياة والغذاء والصحة وحرية التعبير والتجمع.
 
وترتكب قوات الاحتلال الهندى، حسب وصف السفارة الباكستانية، عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية بحق الأبرياء من الكشميريين فى ظل إفلات غير مسبوق من العقاب.

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