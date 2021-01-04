اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تستجوب مسلح قتل قسا فى كنيسة بولاية تكساس

الإثنين، 04 يناير 2021 05:24 ص
الشرطة الأمريكية تستجوب مسلح قتل قسا فى كنيسة بولاية تكساس الشرطة الأمريكية - أرشيفية
رويترز

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قالت سلطات ولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا قتل قسا في كنيسة بشرق الولاية، الأحد، وأصاب شخصا آخر على الأقل قبل أن يفر من موقع الحادث وتلقي الشرطة القبض عليه في مقاطعة قريبة.

وقال لاري سميث قائد شرطة مقاطعة سميث للصحفيين إن قس كنيسة ستارفيل في مدينة وينونا اكتشف رجلا يختبئ في حمام الكنيسة وواجهه بمسدس. وأضاف سميث أن الرجل انتزع بعد ذلك مسدس القس وأطلق النار على الضحيتين قبل أن يسرق سيارة من ساحة الانتظار بالكنيسة.

وقال سميث إن الشرطة طاردت المشتبه به وأصابته بالنار أثناء ضبطته في مدينة مارشال، مضيفا أنه يخضع الآن لتحقيق بتهمة القتل العمد. ولم يذكر سميث اسمي المشتبه به والقس.

وفي وقت سابق اليوم، عبر جريج أبوت حاكم تكساس في بيان عن مواساته لأسرتي القتيل والمصاب في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.


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