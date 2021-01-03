فاوتشى يرفض اتهامات ترامب بتضخيم أعداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

رفض الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، اتهامات الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته دونالد ترامب بتضخيم أعداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن عملية تسليم لقاح كورونا للولايات تتم بشكل سريع وعملية التطعيم بطيئة.

وشكك ترامب فى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة قائلا فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة مبالغ فيه.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الولايات المتحدة تستعد لقفزة فى أعداد إصابات كورونا فى فترة ما بعد عطلات الأعياد مع تجاوز إجمالى عدد الوفيات فيها 350 ألف، وفى ظل توقعات بوفاة آلاف آخرى فى الأشهر القادم، وتحذير الأطباء من أنهم فى مرحلة حرجة ويخوضون الحرب العالمية الثالثة.