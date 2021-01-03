انفجار ضخم فى خزانات الوقود ببلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية

كتب أحمد عرفة

أكد موقع روسيا اليوم، في خبر عاجل له منذ قليل، نشوب انفجارا ضخما وقع في خزانات الوقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية.

وفى وقت سابق أفاد وسائل إعلام سورية، أن سيارة مفخخة انفجرت السبت بالقرب من سوق الخضرة فى مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل، وذكر نشطاء محليون أن بين الضحايا طفلين، فيما أصيبت والدتهما بحروق جراء الانفجار.

في سياق أخر، قالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن 20 مدنياً أصيبوا بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في أحد أسواق مدينة الحسكة.