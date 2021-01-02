ديلى ميل: توقعات بإرتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى بريطانيا بسبب تجمعات رأس السنة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، إن هناك توقعات بارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل، ونقلت الجريدة عن رئيس الكلية الملكية للأطباء ، البروفيسور أندرو جودارد ، قوله إن عدد الإصابات البالغ 53285 حالة سيرتفع ، مشيرا الى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية "قلقون حقًا" بشأن المعركة ضد الفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأعرب الأطباء ،عن حزنهم للتجمعات ليلة رأس السنة، حيث اجتمع حشد من المحتفلين الذين لم يرتدوا الكمامات في لندن وأخذوا يهتفون "كوفيد خدعة" أمام المستشفى التى يتلقى فيه مصابوا كورونا العلاج، والتى شهدت وفاة المئات.

وقال البروفيسور جودارد ، لـ بي بي سي: "ليس هناك شك في أن الكريسماس سيكون له تأثير كبير ، سيكون للمتغير الجديد تأثير كبير أيضًا ، مضيفا نحن نعلم أن هذا أكثر عدوى وأكثر قابلية للانتقال ، لذلك أعتقد أن الأعداد الكبيرة التي نراها في الجنوب الشرقي ، في لندن ، في جنوب ويلز ، ستنعكس الآن خلال الشهر المقبل ، أو شهرين ، أو أكثر فى بقية البلاد ، مضيفا "هذا النوع الجديد هو بالتأكيد أكثر عدوى وينتشر في جميع أنحاء البلاد. يبدو من المحتمل جدًا أننا سنرى المزيد والمزيد من الحالات ، أينما يعمل الناس في المملكة المتحدة ، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك."