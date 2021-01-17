رئيس العلاقات الخارجية بالنواب الأمريكى: أطالب بوتين بإنهاء حملة الاضطهاد والعنف ضد نافالنى

كتب أحمد عرفة

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إينجل، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإنهاء حملة الاضطهاد والعنف ضد الناشط الروسى المعارض نافالنى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أكد البرلمان الأوروبى، أن اعتقال السلطات الروسية، للناشط السياسى الروسى المعارض نافالني في موسكو إهانة لأوروبا والمجتمع الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البرلمان الأوروبي: ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن نافالني، متابعا: نحن على استعداد لاستضافة نافالني.