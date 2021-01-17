اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يناير 2021 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس العلاقات الخارجية بالنواب الأمريكى: أطالب بوتين بإنهاء حملة الاضطهاد والعنف ضد نافالنى

الأحد، 17 يناير 2021 11:54 م
رئيس العلاقات الخارجية بالنواب الأمريكى: أطالب بوتين بإنهاء حملة الاضطهاد والعنف ضد نافالنى نافالنى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إينجل، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإنهاء حملة الاضطهاد والعنف ضد الناشط الروسى المعارض نافالنى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أكد البرلمان الأوروبى، أن اعتقال السلطات الروسية، للناشط السياسى الروسى المعارض نافالني في موسكو إهانة لأوروبا والمجتمع الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البرلمان الأوروبي: ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن نافالني، متابعا: نحن على استعداد لاستضافة نافالني.

 


نافالنى

أمريكا

بوتين

روسيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة