وأضافت "أنه تم تسجيل 86 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 56 ألفًا و803 حالات وفاة"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونًا و119 ألفًا و137 متعافيًا حتى الآن.

وأوضحت أن 8 ملايين و527 ألفًا و307 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد في أنحاء إيران حتی الآن.