سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 6 آلاف و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، نقلته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع في البلاد إلى مليون و330 ألفًا و411 إصابة من بينها 4 آلاف و374 حالة في وضع حرج.
وأضافت "أنه تم تسجيل 86 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 56 ألفًا و803 حالات وفاة"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونًا و119 ألفًا و137 متعافيًا حتى الآن.
وأوضحت أن 8 ملايين و527 ألفًا و307 أشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد في أنحاء إيران حتی الآن.
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