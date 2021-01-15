لجنة هندسية لمعاينة مبنى مصنع فاقوس بعد سقوط ونش رفع ووفاة ثلاثة عمال

الشرقية - إيمان مهنى

وجه عبادة محمد رئيس مدينة فاقوس بالشرقية، لجنة مكبرة تضم متخصصين من الإدارة الهندسية والفنية لمعاينة مبنى مصنع الملابس بقرية الفدادنه، والذى سقط بداخله مصعد لرفع المعدات والمواد الخام وأسفر عن مصرع 3 عمال.

وأكد عبادة محمد رئيس مدينة فاقوس، أن اللجنة ستعمل على وضع تقرير شامل حول الحادث، وبيان مدى توافر الاشتراطات الهندسية والإنشائية والفنية وكذلك التصاريح اللازمة لإقامة المبنى والمصعد داخله، لتقديمة لجهات الاختصاص، موضحا أنه تبين للجنة المعاينة الأولية أنه سقط ونش رفع يقل العمال المتوفيين فى مكان معد ليكون أسانسير ولكن لم يتم إقامة الأسانسير.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المصنع عبارة عن مبنيان كلا منهما 8 طوابق أحدهما مشيد من 2015 ، وهو مرخص و الثانى الذى وقع فيه الحادث غير مرخص، الوحدة المحلية سبق وحررت مخالفه بشأنه و تقدم صاحب المصنع بالتصالح على مخالفة البناء.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورد بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس، بسقوط مصعد من الطابق الرابع فى مصنع ملابس بقرية "الفدادنة"، دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وذلك إثر انقطاع السلك "الواير" الخاص بالمصعد.

وتبين من معانية الأولية ،أن العمال كانوا يستقلون مصعد "ونش" لرفع المعدات والمواد الخادم إلا أنه سقط بهم ما أدى وفاتهم.