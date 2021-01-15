كاهن يوزع نتائج وأجندات إسلامية للعام الجديد بالمنيا: أتعودت على كده من 12 سنة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الأب أيوب يوسف راعى كنيسة السيدة العذراء بالمنيا تعليقا على توزيعه نتائج وأجندات إسلامية للعام الجديد لأهل قريته "أنا أتعودت على كده من 12 سنة".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى: "المسيحيون والمسلمون اتفاجئوا، لأنه لم يكن هناك تعود على ذلك، ولكن مع الوقت تعودوا عليه".



من ناحية أخرى، كانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أعلنت ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الغطاس من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهى صلاة مقصورة على الآباء الأساقفة والقساوسة فقط مساء الإثنين القادم.



وعيد الغطاس، أو عيد الظهور الإلهى كما يطلق عليه فى الكنيسة، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، أى تغطيس السيد المسيح فى نهر الأردن كرمز للتطهر، حيث كان يوحنا المعمدان يدعو الشعب للتوبة بغطسهم فى ماء نهر الأردن دلالة على التطهير من الخطايا، وأصبح هذا الأمر تقليدا سياسيا فى الكنيسة والعقيدة المسيحية فيما بعد، حيث أصبح أحد الأركان الأساسية فى العقيدة المسيحية، ويتم تغطيس الطفل حديث الولادة فى جرن مملوء بالماء يطلق عليه "المعمودية " وهو أحد أركان الإيمان المسيحى الأساسية.