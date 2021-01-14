ولم يعرف على الفور أسباب الحادث، فيما تجري حاليا مزيدا من التحقيقات للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.

يشار إلى أنه في أغسطس 2015، شهدت نفس المنطقة من تيانجين سلسلة من الانفجارات المدمرة في محطة لتخزين الحاويات أسفرت عن مقتل 165 شخصا بينهم 99 من رجال الإطفاء وإصابة المئات.