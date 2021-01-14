غيوم وسحب منخفضة بالأقصر وطوارئ تحسبا لسقوط أمطار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تقلبات فى الطقس وغيوم تكسو سماء المحافظة، وظهور بعض السحب المنخفضة، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة بالمحافظة، وذلك مع تقلبات الطقس السيئ فى جنوب الصعيد، حيث بلغت سرعة الرياح على مراكز ومدن الأقصر 8 ك/س، فيما تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتسجل درجه الحرارة الصغرى 8 درجة والعظمي 17، فيما بلغت نسبة الرطوبة 48%.

وأعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى المراكز والمدن، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومتابعة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم اخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

وأشار الشامي، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بأياً من المناطق التي يوجد بها أمطار وحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، ويتم رجوع التيار تدريجيا بعد توقف الأمطار، لافتا إلى أنه يتم استقبال أي بلاغات من المواطنين عن أي طوارئ، على أرقام هواتف غرفة عمليات المحافظة (2372188، 2374903) وعلى الخط الساخن 01020377777 على مدار الـ24 ساعة.

وفى نفس السياق، ناشد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بقرى ونجوع المدينة نظراً لهطول الأمطار والتقلبات الجوية الحالية بناءاً على بيان الأرصاد الجوية، ضرورة الحرص من السير أسفل الأشجار والنخيل وأعمدة وأسلاك الإنارة أو لمس الأعمدة عندما تتساقط الإمطار، مضيفاً أنه حفاظاً علي سلامة الجميع يجب سرعة التواصل فورا مع غرفة العمليات بمركز ومدينة اسنا في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله، والتى تشمل مايلى:- (غرفة العمليات: 2608803 - غرفة الازمات: 2608808 - رئيس الغرفة: 01113103248).



الغيوم والسحب المنخفضة تكسو سماء محافظة الاقصر



جانب من الغيوم بسماء الاقصر



غيوم في سماء الاقصر



غيوم وسحب منخفضة بالأقصر والمحافظة ترفع درجة الطوارئ