عمدة لندن: وفاة 10 آلاف شخص من سكان المدينة بسبب كورونا

كتب محمد سعودي

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إن أكثر من 10 آلاف من سكان العاصمة توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على ضرورة أن يتصرف البريطانيون بأنهم مصابون بالفيروس للإبطاء من انتشار الفيروس التاجي.

وأوضح صادق خان عبر حسابه الشخصي على تويتر :"توفي أكثر من 10 آلاف من سكان لندن بسبب كوفيد 19، هناك أكثر من 46٪ من المرضى يعالجون في مستشفيات لندن الآن مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي"، مضيفا :"نصيحتي لسكان لندن هي: التصرف وكأنك مصاب بالفيروس ويرجى البقاء في المنزل".

More than 10,000 Londoners have died from COVID-19. There are 46% more patients being treated in London hospitals now compared to April last year.



My advice to Londoners is: act like you’ve got the virus and please stay home. pic.twitter.com/fVSdSjYRCr — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) January 13, 2021

وتوفي حوالي 10122 شخصًا في لندن في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار كوفيد -19 الإيجابية، وفقًا لأحدث بيانات الصحة العامة في إنجلترا، كما يوجد حاليًا 7607 مرضى في مستشفيات العاصمة.

وأشار صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إلى ضرورة توزيع لقاح كورونا على رجال الشرطة وفرق الطوارئ والعاملين الرئيسيين لحمايتهم من الفيروس التاجي.

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، حذر من وجود وضع كارثى خلال جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى عاصمة المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن حالات الإصابات تملأ المستشفيات وترهق خدمة الصحة الوطنية، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يهدد COVID-19 بإغراق مستشفيات لندن، والوضع مقلق للغاية".

وكشف صادق خان، عمدة لندن، فى وقت سابق عن أن أسرة المستشفيات بدأت تنفد بسبب كثرة استقبال حالات الاصابات بكورونا، مؤكدا أن الأسرة ستنفد خلال اسبوعين ما لم تنخفض حالات الاصابات"، قائلا: "الوضع في لندن حرج.. لقد أعلنت هذا الأسبوع عن وقوع حادث كبير بسبب التهديد الذي يشكله هذا الفيروس لسكان لندن. الحقيقة هي أن أسرة المستشفيات سوف تنفد في الأسبوعين المقبلين ما لم يتباطأ انتشار كورونا".