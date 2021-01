عمدة لندن: وفاة 10 آلاف شخص من سكان المدينة بسبب كورونا

قال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، إن أكثر من 10 آلاف من سكان العاصمة توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على ضرورة أن يتصرف البريطانيون بأنهم مصابون بالفيروس للإبطاء من انتشار الفيروس التاجي.

وأوضح صادق خان عبر حسابه الشخصي على تويتر :"توفي أكثر من 10 آلاف من سكان لندن بسبب كوفيد 19، هناك أكثر من 46٪ من المرضى يعالجون في مستشفيات لندن الآن مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي"، مضيفا :"نصيحتي لسكان لندن هي: التصرف وكأنك مصاب بالفيروس ويرجى البقاء في المنزل".

More than 10,000 Londoners have died from COVID-19. There are 46% more patients being treated in London hospitals now compared to April last year.



My advice to Londoners is: act like you’ve got the virus and please stay home. pic.twitter.com/fVSdSjYRCr