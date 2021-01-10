عمدة لندن: أسِرّة المستشفيات ستنفد خلال أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، وجود وضع كارثى خلال جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى عاصمة المملكة المتحدة، لافتًا إلى أن حالات الإصابات تملئ المستشفيات وترهق خدمة الصحة الوطنية، وغرد عمدة لندن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يهدد COVID-19 بإغراق مستشفيات لندن، والوضع مقلق للغاية".



عمدة لندن على تويتر

وكشف صادق خان، عمدة لندن، عن أن أسرة المستشفيات بدأت تنفد بسبب كثرة استقبال حالات الاصابات بكورونا، مؤكدا أن الأسرة ستنفد خلال اسبوعين ما لم تنخفض حالات الاصابات"، قائلا: "الوضع في لندن حرج.. لقد أعلنت هذا الأسبوع عن وقوع حادث كبير بسبب التهديد الذي يشكله هذا الفيروس لسكان لندن. الحقيقة هي أن أسرة المستشفيات سوف تنفد في الأسبوعين المقبلين ما لم يتباطأ انتشار كورونا".

وتابع: "الوضع في العاصمة الآن حرج. وأود أن أشكر موظفي NHS المذهلين الذين قاموا بتغيير جزء من مركز Excel بحيث يمكن استخدامه كمكان للتلقيح، وسيعجل إطلاق اللقاح المنقذ للحياة لسكان لندن".

وحذر صادق خان، عمدة لندن، من ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة البريطانية مقارنة بالموجة الأولى لانتشار الفيروس التاجى بعاصمة المملكة المتحدة، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه "يوجد أكثر من 7000 شخص يعالجون في مستشفيات لندن من فيروس كورونا المستجد".

وأوضح صادق خان، فى تغريدته، أن معدل الأشخاص الذين يعالجون الآن في مستشفيات لندن، أكبر من معدل الذين تلقوا العلاج في الموجة الأولى للفيروس، قائلًا: "هذا يزيد بنحو 2000 عن الذروة الأولى في أبريل"، فيما وجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للمساعدة في منع إصابة المزيد من الأشخاص.

يأتى هذا بعدما أعلن عمدة لندن صادق خان، الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأشار صادق خان إلى أن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.