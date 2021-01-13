ضبط 25 كيلو كوكايين فى هندوراس مطبوع عليها صورة بابلو إسكوبار.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السلطات فى هندوراس، مصادرة طروداً تحوى مادة الكوكايين المخدرة، عليها صورة طبق الأصل من بطاقة هوية أشهر مهربى المخدرات فى العالم، الكولومبى بابلو اسكوبار، الذى توفى قبل 28 عاماً.

ووفقا لموقع "مونت كارلو" الفرنسى، بلغت كمية المضبوطات 25 كيلوجراماً من المخدرات على متن قارب جنح على ساحل موسكيتيا "مقاطعة جراسياس أ ديوس" بشرق هندوراس، بعدما طارده زورق تابع للبحرية الهندوراسية.





من جانبه قال خوسيه كويلو، الناطق باسم القوات المسلحة، إن المهرّبين تمكنوا من الفرار، موضحا أن المهربين درجوا على وضع شعارات أو أسماء أو أرقام على الطرود التى تحوب المخدرات للتمكن من تمييزها عن غيرها، لكنهم هذه المرة وضعوا عليها صورة وجه بابلو اسكوبار، الذى قُتل عام 1993 فى ميديين خلال عملية نفذتها الشرطة الكولومبية.





ونشرت هندوراس نحو ألف من جنودها منذ عام 2010 على الساحل الكاريبى لمقاطعة غراسياس أ ديوس، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الطرق الجوية والبحرية والبرية من الدول المنتجة فى أمريكا الجنوبية إلى سوق الولايات المتحدة، وتُعتبر هذه المنطقة القليلة السكان فى هندوراس إحدى نقاط المرور الرئيسية للمخدرات إلى الشمال، ويقيم المهربون مهابط سرية للطائرات فى المنطقة ويستغلون الخلجان على الساحل.



















