وفاة وزيرين بمالاوى فى يوم واحد إثر إصابتهما بفيروس كورونا

لاقى وزيران كبيران في حكومة مالاوي وسياسيان بارزان آخران حتفهم اليوم الثلاثاء بعد إصابتهم بمرض كوفيد–19، حسبما أعلنت الحكومة.

جاءت الوفيات في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء وتجمعات أخرى حضرها السياسيون خلال فترة عيد الميلاد، إلا أن المسؤولين لم يحددوا مكان إصابة الضحايا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن وزير الحكم المحلى لينجسون بريكانياما ووزير النقل صديق ميا توفيا بالمرض فى الساعات الأولى من الصباح.

كان ميا مرشحا محتملا لخلافة رئيس البلاد لازاروس تشاكويرا.

وأعلنت الحكومة أيضا وفاة محافظ البنك المركزي السابق، فرنسيس بيريكامويو، وكبير أمناء وزارة الإعلام، إرنست كانتشينتشي، بالمرض.

وسجلت مالاوي أمس 452 إصابة جديدة بكوفيد و10 وفيات، في أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول إصابة في البلاد في أبريل نيسان، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9027 والوفيات إلى 235.