اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة وزيرين بمالاوى فى يوم واحد إثر إصابتهما بفيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:08 م
وفاة وزيرين بمالاوى فى يوم واحد إثر إصابتهما بفيروس كورونا وفيات كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لاقى وزيران كبيران في حكومة مالاوي وسياسيان بارزان آخران حتفهم اليوم الثلاثاء بعد إصابتهم بمرض كوفيد–19، حسبما أعلنت الحكومة.

جاءت الوفيات في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء وتجمعات أخرى حضرها السياسيون خلال فترة عيد الميلاد، إلا أن المسؤولين لم يحددوا مكان إصابة الضحايا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن وزير الحكم المحلى لينجسون بريكانياما ووزير النقل صديق ميا توفيا بالمرض فى الساعات الأولى من الصباح.

كان ميا مرشحا محتملا لخلافة رئيس البلاد لازاروس تشاكويرا.

وأعلنت الحكومة أيضا وفاة محافظ البنك المركزي السابق، فرنسيس بيريكامويو، وكبير أمناء وزارة الإعلام، إرنست كانتشينتشي، بالمرض.

وسجلت مالاوي أمس 452 إصابة جديدة بكوفيد و10 وفيات، في أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول إصابة في البلاد في أبريل نيسان، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9027 والوفيات إلى 235.

 


كورونا

مالاوى

وزير الحكم المحلى

محافظ البنك المركزي

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة